РИАМО - 1 мар. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья подписало с правительством Ульяновской области два первых договора о безвозмездном предоставлении прав использования программного обеспечения для создания центра управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Документы подписаны на условиях простой лицензии на модуль единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области «Единая книга жалоб и предложений» («Добродел») и специальное программное обеспечение государственной информационной системы «Единый центр управления регионом».

«Заключение лицензионных договоров и передача программного обеспечения происходит в соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве при реализации национального проекта «Цифровая экономика» и ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Умный город» между правительством Московской области и правительством Ульяновской области», — говорится в сообщении.

Таким образом, Ульяновская область стала первым регионом страны, который начал масштабировать опыт Подмоскуовья по созданию центров управления регионом. Такое предложение было высказано главой городского округа Красногорск Эльмирой Хаймурзиной и поддержано президентом страны Владимиром Путиным на совете по развитию местного самоуправления.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Работа центра предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности, оперативное доведение проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.