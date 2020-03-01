РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. В подмосковной Балашихе в воскресенье с хороводами и веселыми играми и забавами проводили зиму, отметив окончание широкой Масленицы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Центральной площадкой масленичных гуляний стала площадь у Ледового дворца «Арена «Балашиха» и парка «Пехорка», где гостей праздника угощали блинами, устраивали веселые хороводы, организовали конкурсы частушек, перетягивания каната и другие забавы, подготовили театрализованную программу.

«Очень символично, что сегодня в первый день весны у нас на площади у Ледового дворца проводится большая праздничная программа, посвященная широкой Масленице и при этом светит солнышко. Около 5 тысяч балашихинцев водили веселые хороводы, участвовали в перетягивании каната и других конкурсах, интерактивных играх и молодецких забавах, которые всегда были приняты на Руси на Масленицу», - сказала начальник отдела управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что люди приходили семьями, чтобы посмотреть театрализованное уличное представление со скоморохами, песнями и плясками. Для них на сцене выступали творческие коллективы культурно-досугового центра «Подмосковные вечера»: хор «Подмосковная жемчужина», танцевальный ансамбль «Барыня», ансамбль «Купавы», детский ансамбль «Ворота», а всех желающих согревали горячим чаем и угощали блинами.

В последний день Масленицы принято прощать и просить прощения у близких, готовясь к Великому посту, а после гуляний, по традиции, сжигать чучело - символ зимы. Считается, что это приближает весну, а загаданные у костра желания обязательно сбудутся. Поэтому главной кульминации праздника балашихинцы ждали с особым нетерпением.

Кроме того, гости праздника могли купить на ярмарке тематические сувениры, отведать свежеиспеченные блины с икрой, вареньем, маслом и попробовать ароматный чай из настоящего русского самовара.

За неделю масленичные мероприятия прошли более чем на 34 площадках Балашихи: на базе городских библиотек, культурных и образовательных учреждений, домов и Дворцов культуры. В них приняло участие более 25 тысяч балашихинцев. Благодаря большому количеству тематических площадок и развлечений, каждый смог найти занятие по душе.

Праздник проводов зимы и встречи весны пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.