РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Центральную площадку в городском парке культуры и отдыха Щелкова, где проходили основные масленичные гуляния, посетило свыше 5 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Для гостей была подготовлена большая культурно-развлекательная и концертная программа. Организованы площадки для спортивных состязаний, а также народные забавы и аттракционы для юных гостей. Кульминацией праздника стало сожжение масленичного чучела.

«Кроме подготовки развлекательных площадок для гостей, было уделено большое внимание безопасности. На празднике дежурили сотрудники полиции, добровольной народной дружины и волонтеры», - говорится в сообщении.

Помимо развлекательной программы и традиционных блинов с чаем, был организован конкурс на лучшее масленичное чучело. Участие в нем приняли образовательные учреждения городского округа Щелково. Всего на суд жюри было представлено более 30 поделок. Из них было выявлено пять победителей: три призера и два участника получили поощрительные призы.