РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Жители Подольска представили около 30 масленичных кукол-чучел на традиционный конкурс «Сударыня Масленица» в парке Талалихина, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке Талалихина Подольска в воскресенье прошли масленичные гуляния. В рамках мероприятия показали концертно-театрализованное представление, а также провели традиционный конкурс «Сударыня Масленица» на лучшую масленичную куклу-чучело.

«Данный конкурс становится традиционным и его мы проводим в заключительный день масленичных гуляний. Причем с каждым годом участников становится все больше. Если в предыдущем году на конкурс представили 19 кукол, то в текущем году представили 27 кукол. Каждой из кукол была присвоена своя номинация. Среди них были такие номинации как «Затейница», «Хороводница», «Цветочная» и другие. Все участники получили ценные призы и подарки», - сказала директор Подольской филармонии Ольга Шаталова.

Она отметила, что в рамках мероприятия в культурно-досуговым центром «Южный» была представлена коллекция Маслениц, там можно было увидеть пять кукол, оформленных в стилях масленичной недели.

В завершение программы состоялось традиционное сожжение главной куклы Масленицы, подготовленной СДК «Романцево» в настоящих русских традициях.