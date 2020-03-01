РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Подольский школьник, который быстрее всех залез на шестиметровый столб в парке Талалихина в Подольске во время масленичных гуляний, выиграл микроволновку, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке Талалихина Подольска в воскресенье прошли масленичные гуляния. В рамках мероприятия проходило концертно-театрализованное представление, различные конкурсы, соревнования и многое другое. Традиционно все желающие могли попробовать залезть на шестиметровый столб. Самым быстрым дарили ценные призы и подарки.

«Третьим на шестиметровый столб залез горожанин Дмитрий, которому вручили соковыжималку. Второе место в данном конкурсе получил Вячеслав. Ему подарили кофеварку. Победителем стал 15-летний Даниил, который залез на столб за 15 секунд. Он учится в 8В классе школы №29 и получил в подарок микроволновку», - сказал организатор конкурса.

Он отметил, что всего попробовать свои силы в залезании на масленичный столб решились 27 человек.

По его словам, ранее победители получали петуха, однако в настоящее время было решено не дарить птиц и животных.