РИАМО - 1 мар. МЧС разослало жителям Московской области СМС с предупреждением о сильном порывистом ветре, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в период с 1 по 2 марта по Московской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

В Московском регионе до 3 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.

При сильном ветре автолюбителям региона порекомендовали поставить машину в гараж или подальше от деревьев. Пешеходы во избежание несчастных случаев должны обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.