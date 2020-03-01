РИАМО - 1 мар. В подмосковных Электроуглях мужчина и пятилетняя девочка погибли от удара оторвавшегося от внедорожника троса, следователи устанавливают обстоятельства ЧП, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщили о том, что инцидент произошел на мероприятии «Внедорожная Масленица» во время катания на джипах.

«По предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Они скончались на месте», — говорится в сообщении.

Следственный отдел по городу Ногинску ГСУ СК РФ по Московской области незамедлительно организовал проведение доследственной проверки.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.