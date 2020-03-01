1 марта жители московского региона провожают Масленицу народными гуляниями, поеданием блинов и сжиганием чучел. Пользователи соцсетей запечатлели лучшие моменты праздника.

«Не могу не показать ребят театрально-циркового шоу, которые выступают в парке Зарядье! Очень очень здорово.» - написала пользовательница с ником irrvas.

angelinabond358 впечатлена реконструкторами из Болгарии.

«Пройти мимо и не укусить бублик!!! Не-а, это не про меня😁🙈» - milasoln знает, как правильно провожать Масленицу.

theakimova в компании эксцентричных ряженых поздравляет всех с первым днем весны.

Настоящая русская красавица ms.makarova_anastasia.

Даешь блины? Блины народу!

«1 девица-красавица-хорошо, а 4-лучше!😀 Красоты много не бывает!❤️» - написала fotomania007. Узнали? Согласны?

ekaterinaromanova напоследок уплетает блины и желает всем побольше солнечных дней.