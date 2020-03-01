РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. На Масленице в Королеве свыше 17 тысяч человек поучаствовали в играх, послушали концерт и отведали разнообразных блинов, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

В воскресенье в Королеве отмечают Широкую Масленицу. Гуляния проходят во всех частях города. Самым массовым праздник стал на новом общественном пространстве - в Центральном парке и на площади у ЦДК имени Калинина.

«Кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы. Наши жители с удовольствием приняли участие в гуляниях, городские праздничные площадки посетили более 17 тысяч человек», - сказала собеседница агентства.

На празднике прошли представления городских коллективов с песнями и танцами, игры, мастер-классы и конкурсы. Все желающие могли попробовать блины с разными начинками и из разного теста.