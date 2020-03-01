РИАМО - 1 мар. До утра 2 марта в Московской области ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды, <...> в период с 15 часов 1 марта до 10 часов 2 марта местами по Московской области ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При порывистом ветре жителям Подмосковья рекомендовали убрать вещи со двора и балконов в дом, а также обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

Автолюбителям рекомендовали поставить машину в гараж или подальше от деревьев. Пешеходы во избежание несчастных случаев должны обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Также в Московской области до 3 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.