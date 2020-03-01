РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. На стадионе «Труд» Подольска в воскресенье был открыт центральный клуб губернаторской программы «Активное долголетие», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На стадионе «Труд» прошла культурно-развлекательная программа, посвященная торжественному открытию клуба. В церемонии приняли участие глава городского округа Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, представители волонтерских организаций, комитетов администрации муниципалитета и многие другие.

«Мы приняли решение, что центром «Активного долголетия», в плане движения, должны быть и трибуны, и пространства стадиона «Труд». Они частично задействованы и до сих пор не исчерпали свои ресурсы. Здесь различными видами спорта смогут заниматься как ветераны, так и пожилые жители округа. В частности, они могут заниматься гимнастикой, шахматами, скандинавской ходьбой и многим другим», - сказал Пестов.

Он добавил, что власти городского округа выделили средства на приобретение автобуса для программы и в скором времени в Подольске можно будет доставлять организованные группы в бассейн детско-юношеского оздоровительного центра «Родина».

Как отметил начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков, клуб «Активного долголетия» на стадионе «Труд» является первым централизованным местом притяжения пожилых людей, желающих участвовать в программе. В дальнейшем такие точки будут в каждом микрорайоне городского округа на базе муниципальных учреждений культуры и спорта.

Помимо этого, в воскресенье открылся информационный центр на базе Подольского центра занятости населения. Здесь все желающие смогут получить консультацию по программе «Активное долголетие», узнать о графике занятий, местах занятий и многом другом.

Уже свыше 1,2 тысячи жителей Подольска зарегистрировались на портале «Активного долголетия» за воскресенье. Они смогут выбрать подходящие занятия и бесплатно заниматься.