РИАМО - 1 мар. Квартира загорелась в подмосковном Серпухове, пожар потушили, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 10:04 в поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Московская область, Серпухов, улица Новая, дом 10.

«В 10:26 — ликвидация пожара. Есть пострадавший. К тушению привлекли две единицы техники и шесть человек», — говорится в сообщении.