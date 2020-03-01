РИАМО - 1 мар. На территории столицы 1 и 2 марта ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, автомобилистов и пешеходом призвали к осторожности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 1 марта до 10:00 2 марта местами по городу Москве ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели советуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями и оставлять без присмотра детей.

Автомобилистам рекомендовали парковать машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также в мегаполисе с 1 по 3 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.