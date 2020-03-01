РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. В рамках празднования Масленицы в Королеве провели мастер-классы и ярмарку, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Масленичные гуляния проходят во всех частях города. Самым массовым праздник стал на новом общественном пространстве - в Центральном парке и на площади у ЦДК имени Калинина.

«Здесь с утра проходят традиционные театрализованные представления со скоморохами и конкурсами, концерты, мастер-классы, ярмарки», - сказал глава города Александр Ходырев.

На празднике всех желающих угощают блинами - главным символом Масленицы.