РИАМО - 1 мар. В столичных центрах госуслуг «Мои документы» с 2 по 7 марта пройдут бесплатные обучающие семинары и мастер-классы для горожан на различную тематику, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Традиционно всех желающих ждут на компьютерных курсах. Участников занятий научат передавать показания приборов учета, записываться на прием к врачу онлайн, проверять электронный дневник или оплачивать штрафы», — говорится в сообщении.

Центр «Мои документы» района Савелки 3 марта приглашает на мастер-класс «Объемная ниткография». В центре госуслуг района Марфино пройдет мастер-класс «Умелые руки» по посадке кедровых орешков.

Предпринимателей ждут во флагманском офисе «Мои документы» Центрального округа, где специалисты расскажут, как определить цели своей компании и выстроить правильную модель работы.

Флагманский центр в Юго-Западном округе 4 марта организует семинар «Эффективный сайт компании: каким он должен быть в 2020 году?». Он будет интересен тем, кто хочет открыть свое дело по ввозу товара из-за рубежа.

В центре района Хорошевский 5 марта пройдет мастер-класс «Букет для мамы». Жителям районов Нижегородский и Лефортово предложат смастерить открытку с конфетой.

Шестого марта центры «Мои документы» приглашают на занятия, посвященные Международному женскому дню. В центре госуслуг районов Богородское и Метрогородок с можно будет создать рисунки для мам и бабушек. В центре госуслуг района Северное Измайлово ждут тех, кто еще не успел подготовить подарки к 8 Марта. Под руководством педагога участники мастер-класса сделают открытки.