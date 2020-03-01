РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Праздничные гулянья, посвященные Масленице, проходят в Щелкове в воскресенье, центральной площадкой стал городской парк культуры и отдыха, где для гостей подготовили большую развлекательную и музыкальную программу, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Приятно видеть, что народ веселится и радуется наступлению весны. Это традиционный праздник, который принято отмечать широко и с размахом. Так жители нашего округа его и отмечают», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Для жителей подготовили игры, конкурсы, а также викторины для детей и взрослых. Все желающие могут поучаствовать в боях на мешках, перетягивании каната, состязании на меткость и народной забаве «Масленичный столб».

Кроме этого, маленькие гости могут покататься на традиционной русской ярмарочной карусели и качелях.

На территории парка работает ярмарка, где представлена продукция традиционного народного промысла. Посетители могут отведать свежеиспеченные блины с икрой, вареньем и маслом. Также можно попробовать ароматный чай из настоящего русского самовара.

Все желающие могут станцевать под зажигательную музыку и посмотреть театрализованное представление.