РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах на праздновании Масленицы в Центральном парке определили победителя конкурса на лучшую масленичную куклу, им стал детский сад «Совенок», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В городском округе в воскресенье отмечают проводы Масленицы. Ранее в муниципалитете объявили конкурс на лучшую масленичную куклу, в котором приняли участие жители округа и учебные учреждения.

«Диплом первой степени и подарки за лучшую масленичную куклу получает детский сад №28 «Совенок». Поздравляем победителя», — сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

В Центральном парке в воскресенье проходит праздничный концерт и раздача блинов. Жителей также ждут игры и конкурсы.

Празднование проходит во всех городских парках и скверах, а также в культурных учреждениях. Сожжение чучела Масленицы состоится в 16:00.