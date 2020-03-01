РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей городского круга с Масленицей и первым днем весны, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в округе отмечают проводы Масленицы. Ружицкий посетил празднование в Центральном парке.

«У нас была теплая, практически бесснежная зима, такой никогда не было. Сегодня мы зиму провожаем, немножко о ней сожалеем, но все-таки мы все ждем весну, солнышко. Я вас поздравляю с Масленицей и с первым днем весны», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что 1 марта православные верующие также отмечают Прощеное воскресенье, и попросил прощения у жителей округа.

В Центральном парке проходит праздничный концерт и раздача блинов. Жителей ждут игры и конкурсы. Также празднование проходит во всех городских парках, скверах и культурных учреждениях. Сожжение чучела Масленицы состоится в 16:00.