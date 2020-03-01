РИАМО - 1 мар. Следователи устанавливают обстоятельства смерти семейной пары на западе Москвы, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного ГСУ Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

По ее словам, в квартире жилого дома на Большой Филевской улице обнаружены тела 33-летнего мужчины и 32-летней женщины. Признаков насильственной смерти криминалисты не зафиксировали.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Иванова.

Ранее СМИ сообщили о том, что супруги, возможно, употребили наркотики. При обследовании их квартиры правоохранители нашли белый порошок, он направлен на экспертизу.