В последний день зимы, 29 февраля, в Москве состоялось открытие крупнейшего крытого парка развлечений в Европе — «Острова мечты». Многие с нетерпением ждали этого события, ведь для детей и взрослых построили целых девять тематических зон с героями из любимых мультфильмов и аттракционами: от «Деревни Смурфиков» до «Замка Снежной королевы». Корреспондент РИАМО побывала в парке и узнала, что о нем думают первые посетители.

Надежда, 60 лет, пенсионерка:

«Мы с внуками гуляем тут с 11 утра, и с каждым часом очереди только увеличиваются. Цена в 2 900 рублей не особо себя оправдывает, какой смысл платить, если успеваешь посетить всего четыре аттракциона часов за пять?

Дизайн на уровне, особенно нравится решение с искусственными газонами, где дети могут полежать и отдохнуть, а вот лавочек для взрослых немного, и после бесконечной вереницы очередей ты сильно устаешь.

Отдельная тема — местные кафе: на четверых мы потратили 3,5 тысячи рублей, причем заказывали пасту, пару сосисок и пирожные».

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Ольга, 28 лет, менеджер по продажам:

«Мы с мужем и детьми были во многих парках развлечений, причем за границей, в частности в Дубае, Нидерландах, Копенгагене, поэтому нам есть, с чем сравнивать.

Главная проблема на «Острове мечты» — плохая организация. Например, в трех точках парка мы не смогли купить простой воды, которая стоит на прилавках, потому что у сотрудников не работают кассы.

За границей с такими же очередями успеваешь пройти 20 аттракционов за день: работники пропускают людей в десять раз быстрее. В «Деревне Смурфиков» дети три минуты сидели без дела пристегнутые, а аттракцион не хотели запускать. Мы тут около пяти часов — и покатались на одной горке».

Надежда, 23 года, студентка:

«Я не могу сказать, что пребываю в восторге от увиденного. Мало экстремальных аттракционов для взрослых, где можно покричать, причем некоторые попросту еще не открыты. В очередях люди лезут друг перед другом, и приходится ждать часами.

У меня хоть и куплен Fast Pass за 5 000 рублей, но персонал как будто не знает, что делать с этими билетами.

Одна сотрудница мне сказала, что так пройти можно один раз, другая – два, третья – сколько угодно. Я даже умудрилась из-за этого с ними поругаться.

Некоторые ребята просто не вставали со своих мест после остановки аттракциона и катались повторно раза четыре.

А еще сиденья на некоторых взрослых аттракционах очень узкие и неудобные, поскольку я плотного телосложения – было некомфортно.

С сувенирами все неоднозначно: я купила футболку с логотипом парка за 1 000 рублей на память. А вот от кружки с Hello Kitty за 700 рублей воздержалась, ее можно купить где угодно, и намного дешевле.

Удручает и то, что некоторые зоны необжитые, внимания достойны буквально 4-5 аттракционов. Мне понравилась идея с улицами Нью-Йорка, где проживают Черепашки-ниндзя, но там всего один цепляющий аттракцион. Еще одна классная локация – «Заброшенный дом». Это имитация хоррор-квеста с актерами».

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Михаил, 40 лет, художник:

«Смешно, но главная проблема людей, которые приехали посмотреть «Остров мечты», заключалась в поиске входа в здание. Охранники просто вскипали, когда у них в 20-й раз спрашивали, как туда попасть.

Честно говоря, сам торговый центр произвел на меня больше впечатления, чем парк развлечений. Когда я слышу «русский Диснейленд», то представляю что-то интересное и самобытное: Бабу Ягу или Кощея Бессмертного, возможно, персонажей из «Ну погоди!» или «Кота Леопольда», но никак не синих американских гномов и Hello Kitty. Хотя в парке все же мелькнула локация с Буратино.

Неплохо, что помещение крытое и дети могут повеселиться при любой погоде, а краски хоть и яркие, но не вырви глаз.

В ТЦ понравилась стилизация торговой галереи под разные города. Тут и Рим, и Барселона, и Беверли-Хиллз, и любимый Лондон с красными телефонными будками. В день открытия повсюду были циркачи в костюмах, а кавер-группа играла песни The Beatles».

Артем, 24 года, контент-мейкер:

«Мы с друзьями пришли меньше часа назад, и уже собираемся на выход. Вердикт: очень плохо. Зайти, посмотреть и уйти. На декорациях местами остался строительный скотч, некоторые точки с попкорном и мороженным не работают, многие аттракционы не запущены — и это в день открытия!

За 2 900 рублей мы купили право побродить по плохим декорациям и посмотреть на «американские горки» для 10-летних. Жалко потраченных денег, вот бы машину времени, чтобы не покупать сюда билет. К слову, кассы расположены в ТЦ, но не у турникетов, и приходится наматывать круги.

Парк можно воспринимать просто как часть огромного ТЦ, где легко заблудиться, с кафе и магазинами, а не как отдельное место для посещения.

Сувенирные лавки не пользуются спросом и стоят пустые, потому что мерч не продуман: вместо коллекционных фигурок тех же Черепашек-ниндзя тут висит пара маек по завышенной цене».

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Артур, 31 год, предприниматель:

«В будущем я бы привел в парк детей, но сам вряд ли стану проводить здесь время и на чем-то кататься, хотя за целый день я не раз видел здесь компании молодежи и взрослых.

По мне, это место лучше подходит для людей, которые хотят провести время всей семьей: яркие краски, персонажи-аниматоры в костюмах Дракулы или Маугли, тематическая музыка в каждой зоне. Здесь чувствуется праздник.

С другой стороны – в мегаполисе могли открыть и что-то поинтереснее, это явно не альтернатива Диснейленду, как заявлялось изначально. Территория не особо большая на фоне остального ТЦ.

Я хорошо зарабатываю, поэтому с такими очередями мне проще приобрести Fast Pass с проходкой без очереди. Кстати, учитывая само наличие такой функции — не уверен, что проблема с очередями в будущем решится. Изначально мы с женой приобрели обычные билеты, но доплатить или обменять их нельзя, пришлось покупать новые. Итого за день мы потратили вместе с обедом около 12 тысяч рублей».

Елена, 42 года, предприниматель:

«В целом мы с детьми здорово провели время, и даже успели побывать на некоторых аттракционах несколько раз. Больше всего мне запомнилась «Деревня Смурфиков» — такое ощущение, что малышей туда тянет магнитом. Думаю, мы вернемся в парк еще раз.

Радует то, что им не приходится стоять в таких же длинных очередях, как взрослым, а вот мой старший сын простоял на одну карусель четыре часа. Думаю, толкучка связана с возможностью приобрести проход без очереди за дополнительную плату: сколько бы простые смертные не стояли в очереди, в любой момент может подойти эдакий VIP-посетитель и пройти перед ним.

Это не очень справедливо.

Цена в 2 600 рублей (для детей до 10 лет — прим. ред.) вполне приемлема, ведь за эти деньги можно кататься хоть до потери пульса, а в других парках можно разориться, постоянно оплачивая каждый аттракцион. И все же я бы посоветовала организаторам сделать скидку или бесплатный проход для сопровождающих взрослых, которые сами не планируют кататься.

Еда тоже дорогая и невкусная, решили, что в следующий раз возьмем свою из дома».

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Екатерина, 18 лет, школьница:

«Я отмечаю тут с подругой мой день рождения, и пока нам все очень нравится. Мало того, что мы попали сюда в день открытия, так еще и сделали отличные фото для Instagram. Единственный минус — то, что гардероб расположен в ТЦ за пределами парка.

Само место невероятно атмосферное и чистое: тут нет четкого разделения между зонами, поэтому ты словно попадаешь в сказочный город. Вот зимняя сказка в «Замке Снежной королевы», за углом жуткий «Отель Трансильвания» с искусственным туманом, а неподалеку моя любимая зона – «Маугли в стране динозавров» с огромной фигурой тираннозавра, который двигается и рычит. А еще организаторы отлично проработали освещение.

Очереди, конечно, длинные, но оно того стоит, ведь аттракционы по-настоящему захватывают, особенно «Кобра», напоминающая огромное вращающееся колесо.

Еще одна хорошая идея — тематические кафе в каждой зоне. Мы, например, обедали очень вкусными черными бургерами в «Вампирском укусе».

Я думаю, что проблема с очередями решится, когда немного спадет ажиотаж. Просто сейчас выходной день и день открытия одновременно».