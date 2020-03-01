РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. Председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский поздравил жителей с Широкой Масленицей, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Сегодня мы празднуем Масленицу. Это древнейший праздник, который своими корнями уходит в глубину веков. Это то, на чем стоит наша Россия, это наши корни и, конечно, мы должны всегда помнить о том, что наши предки оставили огромный фундамент материальной и духовной культуры, на котором мы сейчас стоим и благодаря которому развиваемся. Я думаю, что мы навсегда сохраним наши традиции и на основе этих традиций будем идти только вперед. Еще раз поздравления вам, успехов и всего самого доброго. С праздником вас!», - сказал Ковалевский.

Главная площадка для празднования Масленицы в Домодедове организована в парке «Елочки».

Посетителей в парке ждут мастер-классы, народные забавы, сжигание чучела. С 17:00 горожане смогут насладиться концертом модерн-фолк группы «Русален», а также огненным шоу.