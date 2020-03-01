РИАМО - 1 мар. Первая неделя весны в Московском регионе отметится заметным потеплением, в четверг, 5 марта, ожидается рекордное значение с 1995 года, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пик потепления будет пятого числа. В Москве прогнозируется плюс 10-12 градусов, в Подмосковье — от 8 до 13 градусов выше нуля. Выглянет солнце, дожди прекратятся. Это позволит воздуху в купе с южным теплым ветром прогреться до таких высоких показателей. Соответственно, это тянет на рекорд. <...> Падет предыдущее достижение 1995 года. Тогда было плюс 8-9», — сказал Тишковец.

По его словам, уже сегодня во второй половине дня небо начнет затягивать облаками. Поздним вечером местами пойдет дождь. Такая ситуация будет время от времени сохраняться всю неделю, которая пройдет под влиянием активного циклона.

«На этой неделе будет пасмурная погода, довольно дождливая, с разной интенсивностью (осадков - ред.) и ветреная. Но есть один плюс — это очень высокий температурный фон. Ночные показатели температуры не будут опускаться ниже нуля. Если обобщить, будет от 0 до плюс 5 градусов», — отметил синоптик.

В понедельник днем ожидается температура около плюс 3-5. Во вторник также около 5 градусов. В среду воздух в Москве прогреется до 6-8 градусов и до плюс 10 в Подмосковье. К концу недели дождей станет больше и температура может понизится до плюс 5 градусов.

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