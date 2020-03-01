РИАМО - 1 мар. Столичные спасатели во время пожара помогли выбраться из квартиры жильцу, который оказался в зоне сильного задымления, сообщил РИАМО в воскресенье представитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Пожар произошел на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Дурова. На место происшествия от пожарно-спасательного центра столицы направили аварийно-спасательный отряд №1.

«В ходе разведки было установлено, что из-за сильного задымления с девятого этажа здания не может выбраться человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели провели эвакуацию и оказали необходимую помощь попавшему в дымовую ловушку человеку.