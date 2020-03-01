РИАМО - 1 мар. Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил пожилого мужчину из деревни Васюнино Троицкого административного округа в столичную больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«Вызов поступил к соматическому больному — у мужчины 70 с лишним лет случился инсульт. К прилету вертолета машина скорой помощи уже привезла пациента к площадке и оперативно передала авиамедицинской бригаде», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вертолет оперативно доставил пациента в специализированное лечебное учреждение города.

В полете больного сопровождала авиамедицинская бригада. Специалисты поддерживали и контролировали состояние пострадавшего, заключил собеседник агентства.