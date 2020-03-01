РИАМО - 1 мар. В воскресенье в столице стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение», от Московской области в нем примут участие шесть специалистов, от Москвы – 71, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

В церемонии открытия полуфинала приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Нам нужно совершить переход от модели «лабораторной» к модели работы с реальными проблемами и ожиданиями пациентов. Нам нужно использовать большие данные. Именно те, которые позволят нам прогнозировать технологии лекарственного обеспечения, обеспечения медицинскими изделиями, оценивать эффективность препаратов. Это совершенно новые подходы, без которых прогнозирование становится невозможным», – сказал Мурашко.

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По его словам, именно в этом аспекте в здравоохранении нужны организационные и лидерские навыки, способность прогнозировать результат и достигать его.

Как отметил Рошаль, сейчас в здравоохранении есть недостаток управленцев. Системе нужны молодые специалисты, цель которых сделать медицину в России лучше. По итогам конкурса будет сформирован общий кадровый резерв для медучреждений страны.

Полуфинал пройдет 1 и 2 марта. За два дня участники конкурса должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. А 3 марта для конкурсантов мастер-классы проведут Мурашко и Рошаль.

Победителей объявят 5 марта. Из участников выберут десять лучших для поездки на суперфинал, который пройдет 27-31 марта в Сочи.

От Подмосковья в конкурсе участвуют Дмитрий Сенин (Фрязино, ООО «Оптэк»), Юрий Полещук (Монино, сеть стоматологических клиник), Сергей Купов (Орехово-Зуево, ООО «Онкоклиника»), Сергей Шкитин (Химки, ООО «АльфаСтрахование-ОМС»), Анастасия Тихова (Одинцово, фриланс), Алексей Кожевников (Сергиев Посад, ООО «Эллара»).