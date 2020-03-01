РИАМО - 1 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ делается все необходимое для борьбы с коронавирусом Covid-2019, ситуация в целом находится под контролем, сообщает ТАСС.

В воскресенье Путин провел совещание в правительственном терминале аэропорта Внуково. На совещании присутствовали вице-премьер Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр энергетики Александр Новак, главы крупных отечественных нефтяных компаний.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», — сказал глава государства.

Он добавил, что негативное последствия вспышки коронавируса затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей.

По его словам, в сфере экономики «нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит».

Путин добавил, что намерен посоветоваться с главами крупнейших нефтегазовых компаний, как реагировать на то, что происходит на глобальных сырьевых рынках в связи с эпидемией.

Вспышка заболевания вызванного новым видом коронавируса, началась в Китае в декабре прошлого года. По последним данным, коронавирус инфицировал почти 87 тысяч человек по всему миру. От заболевания уже погибли порядка 3 тысяч человек, также более 42 тысяч пациентов вылечились.