РИАМО - 1 мар. По мнению медиков, для позднего ужина лучше выбирать закуски, в которых содержится менее 200 калорий, сообщает Газета.ru.

«Медики посоветовали в качестве позднего ужина салаты с лососем и овощами или с авокадо и яйцом», - говорится в сообщении.

Также на поздний ужин подойдет банановое пюре с тыквенными семечками. Кроме того, можно съесть сладкий картофель, хумус с сырыми овощами, вишневый тарт и киви.

Кроме того, специалисты отмечают, что поздно ужинать следует только в том случае, если есть чувство сильного голода. Поздний прием пищи нельзя превращать в привычку.