РИАМО - 1 мар. В воскресенье днем в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 31 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержано и отменено по одному рейсу. В Шереметьеве задержали пять прилетов и вылетов. А в аэропорту Домодедово задерживаются 16 рейсов, еще восемь отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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