РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с питерским СКА на домашнем льду в рамках плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги 5 и 7 марта, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский хоккейный клуб «Витязь» 1 и 3 марта начинает плей-офф матчи в Санкт-Петербурге. А 5 и 7 марта «Витязи» играют в плей-офф против питерского СКА в Подольске! Поддержим команду в первом раунде Кубка Гагарина», - говорится в сообщении.

В Подольске матч 5 марта начнется в 19:30, а 7 марта – в 17:00. Игры будут проходить в Ледовом дворце «Витязь».