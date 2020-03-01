Русский Диснейленд «Остров мечты» 29 февраля с размахом открылся в Москве. Городской променад под стеклянной крышей в духе улиц Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз и тематический парк с аттракционами собрали тысячи людей, первыми опробовавших развлечения парка. Обозреватель РИАМО вместе с первыми посетителями провела день в очередях на аттракционы и выбрала лучшие развлечения парка «Остров мечты».

Сломанное «метро» и девять сказочных стран

В день открытия из 27 заявленных аттракционов работали только 20, и то с перебоями. Аттракционы размещаются в девяти тематических зонах — сказочных странах. В самом центре парка — «Деревня Смурфиков», где представлено большинство детских аттракционов, рядом — зона «Черепашки-ниндзя» для экстремалов, где работал только один аттракцион. Самый страшный аттракцион — «Бездна Первого Крэнга», где по американским горкам должен нестись вагон метро, не действовал.

Среди других зон — Hello Kitty для малышей, «Заброшенный дом», чтобы как следует испугаться, «Замок Снежной королевы», где можно охладиться на ледяной карусели, и зона «Маугли в стране динозавров», рассчитанная на разные категории посетителей.

Открытие «Острова мечты» в Москве: как добраться и что посмотреть>>

«Кобра»

Самый инстаграмный аттракцион парка — «Кобра» в зоне «Маугли в стране динозавров». На огромной светящийся тарелке, которая кружится словно волчок, посетители поднимаются на высоту 15,5 метра к кобре и свисающим лианам. Уровень экстрима позволяет сфотографировать отражение тарелки в воде. Время в очереди — около 40 минут.

«Храм огня»

Самые большие очереди в парке в первый день открытия были у «Храма огня», наиболее экстремального аттракциона из работавших. Возможно, посетители жаждали сатисфакции за сломанное «метро» — нерабочий аттракцион в зоне «Черепашки-ниндзя», а может быть, на длину очереди повлияла техническая сторона — подготовка к полету занимает много времени. Само путешествие в руинах храма длится не больше 30 секунд, но за это время любителей экстрима подбросит на высоту многоэтажки, перевернет вверх ногами и резко закрутит вниз. Возле этого аттракциона больше всего криков.

«Летная школа»

Наиболее романтичный аттракцион парка — «Летная школа», который позволяет контролировать уровень экстрима в процессе полета. Пилоты на высоте 22 метров сами могут выбирать траекторию при помощи управления крыльями — устраивать перевороты или описывать спокойные круги над живописными пальмами. На этот полет можно идти на свидание.

«Молот судьбы»

Еще один популярный среди первых посетителей аттракцион, гарантирующий прилив адреналина, — в нью-йоркский зоне «Черепашек-ниндзя». Любители экстрима поднимаются на огромном молоте-диске, крутизна подъема — 240 градусов. Ощущения не из приятных, так как большую часть полета приходится висеть вниз головой.

«Ледяная карусель»

В «Замке Снежной королевы» стоит прокатиться на классической карусели на цепочках, которая была одним из самых популярных аттракционов в Парке Горького. Катание на карусели происходит при низкой температуре, так что вспотеть от страха не получится. Мягкие волны во время движения и теплый свет делают полет поистине сказочным.