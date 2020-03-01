РИАМО - 1 мар. Пьяная ссора мужчины и женщины в Зарайске переросла в поножовщину, пострадавшего госпитализировали с ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«29 февраля в 16:45 из квартиры дома на улице Садовая Слобода в селе Чулки-Соколово городского округа Зарайск бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением госпитализирован мужчина 1980 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержана сожительница пострадавшего 1975 года рождения, женщина была ранее судима. Преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».