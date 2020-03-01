РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах для воспитанников городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках празднования Масленицы показали бесплатный спектакль «Красная шапочка», говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Благотворительное мероприятие прошло в двух отделениях центра.

«В отделении по улице Толстого прошло зрелищное и увлекательное мероприятие, которое для детей представил благотворительный фонд «Детский мир». В его рамках воспитанникам Люберецкого СРЦН показали спектакль «Красная шапочка» в постановке режиссера Евгения Глухих. Молодые актеры на высоком уровне сыграли спектакль-интерактив, который не смог никого оставить равнодушным», - говорится в сообщении.

Детям и их родителям в конце мероприятия подарили воздушные шары от благотворительного фонда «Детский мир» и большие подарочные наборы от Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В отделении диагностики и социальной реабилитации в поселке Томилино волонтеры Томилинской библиотеки Дина Бахтеева и Наталья Карабина организовали развлекательную масленичную программу «Проводы зимы». Воспитанники отделения играли в народные игры: «Ручеек», « Колечко», «Огненное колесо» и «Пронеси блин». Также дети перетягивали канат и пели заклички. Закончился праздник чаепитием с блинами.