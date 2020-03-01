РИАМО - 1 мар. На территорию Российской Федерации с сегодняшнего дня можно ввозить незарегистрированные лекарства для лечения тяжелобольных людей, передает ТАСС.

«Закон, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам, вступил в силу с воскресенья», - говорится в сообщении.

Лекарства, которые содержат в своем составе наркотические или психотропные вещества, к примеру диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал, теперь разрешается ввозить в виде таблеток, капсул, растворов и эликсиров. Данные средства нужны для лечения больных эпилепсией, а также для оказания паллиативной помощи.

Планируется, что ввозить конкретные партии препаратов будет Московский эндокринный завод. При этом решение о необходимости закупки для пациента препаратов с наркотическими веществами принимают врачебные комиссии медицинских организаций. Закупка будет индивидуальная и лечащий врач конкретного пациента обязан будет доказать необходимость применения препарата.

Всего 2020 году планируется закупить 11674 упаковок иностранных психотропных лекарств для детей. Правительство России выделило для этого Минпромторгу 22 миллиона рублей из федерального бюджета.