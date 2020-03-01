РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали памперсы и ходунки отделению термической травмы городской больницы, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия 29 февраля после литургии навестили пациентов областного отделения термической травмы во 2-й городской больнице. Волонтеры увидели много новых поступивших больных с серьезными ожогами. Постарались поддержать и утешить их», - говорится в сообщении.

Также для лежачих больных волонтеры принесли памперсы для взрослых, а также передали в отделение легкие удобные ходунки, для тех, кто уже может ходить.

Активисты собрали записочки для поминовения в храме и поблагодарили всех неравнодушных за помощь.