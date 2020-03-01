РИАМО - 1 мар. В заключительный день городского фестиваля «Московская Масленица» гостей ждут свыше 50 представлений, игр, шоу и мастер-классов, а во второй половине дня пройдет большое карнавальное шествие, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На центральных площадках можно будет посмотреть выступления реконструкторов из России и Европы, присоединиться к большому карнавалу и узнать звездные секреты приготовления блинов. На окружных – послушать виртуозов-гусляров и рожечников, побывать на концертах известнейших фольклорных ансамблей, поучаствовать в кулинарных баттлах», – говорится в сообщении.

Площадки фестиваля будут работать до 22:00. В воскресенье на 11 окружных площадках будут выступать творческие коллективы. На сцене выступят гусляры, фолк-группы, казачьи ансамбли и многие другие.

Еще на четырех окружных площадках для посетителей проведут кулинарные баттлы – состязания по выпечке. Для маленьких посетителей состоятся шоу ростовых кукол.

«В 13:00, 15:00 и 17:00 на площади Революции, Манежной и пространстве между ними, можно будет посмотреть масштабные и зрелищные выступления костюмированных масленичных персонажей – реконструкторов из России и Европы. Самое грандиозное действо – большое карнавальное шествие в честь окончания зимы – начнется в 17:00», – уточняется в материале.

На Манежной площади в шале «Хлебный дом» с 14:00 до 17:00 продюсер Иосиф Пригожин, актриса Елена Воробей, певцы Денис Майданов и Марк Тишман будут общаться с гостями мероприятия, а также печь блины.