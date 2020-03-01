РИАМО - 1 мар. Новый московский стандарт поликлиник поможет сократить очереди в учреждениях и значительно повысит качество обслуживания пациентов, врачи всех специальностей будут находится в шаговой доступности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Благодаря модернизации будет укомплектован штат врачей на местах, эффективность их работы будет увеличена. Также они получат новые медицинские кабинеты и оборудование. Расположение кабинетов сделает пребывание пациентов в медучреждениях более комфортным.

«Время, проводимое пациентами в поликлинике, сократится за счет размещения самых посещаемых кабинетов на первых этажах зданий. Диагностические кабинеты будут находиться рядом с рабочими местами специалистов. Процедурные кабинеты будут выведены на первый этаж», — сказала главврач поликлиники №191 Мария Соколова.

В больницах организован дополнительный набор более 500 специалистов. В филиалах будут вести приемы врачи наиболее востребованных среди горожан специальностей, среди них — терапевты, хирурги, кардиологи, неврологи, урологи. В головных подразделениях будут работать пульмонологи, инфекционисты, гастроэнтерологи и аллергологи.

По словам Соколовой, теперь жители будут иметь в шаговой доступности всех наиболее востребованных специалистов.

Новый московский стандарт поликлиник разработали в 2019 году. Первые 50 поликлиник модернизируют с 2020 по 2022 год. Сама программа капитального ремонта завершится к 2024 году.