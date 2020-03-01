РИАМО - 1 мар. Полицейские задержали в московском районе Строгино безработного 27-летнего мужчину, который напал на девятиклассника с пистолетом, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в районе Неманского проезда. Очевидцы сообщили в полицию о разбойном нападении.

«Задержан неработающий мужчина 1992 года рождения. Угрожая пистолетом ученику девятого класса, он открыто похитил денежные средства в сумме 40 рублей», — сказал собеседник агентства.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой».