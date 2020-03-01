РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Председателем подольского совета школьных научных обществ стала воспитанница школы №29 Дарья Подвальнова, сообщил председатель совета молодых ученых и специалистов городского округа Алексей Стулов.

«В Подольске 29 февраля руками подольских школьников был создан Подольский городской совет школьных научных обществ. На пост председателя было выдвинуто три кандидатуры. Дарья Подвальнова (школа №29) большинством голосов была избрана на пост председателя совета ШНО», - написал Стулов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, заместителями председателя стали Евгения Холдина (школа №18) и Виктор Костырин (школа №34).

Он отметил, что ответственным секретарем выбрана Кристина Краснова (школа №35), пресс-секретарем - Анна Быченко (школа №33).