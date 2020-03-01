РИАМО - 1 мар. Возгорание произошло в бытовке в деревне Головино городского округа Истра, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Первого марта в 00:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Головино. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание в 02:40. В тушении огня принимали участие восемь человек и две единицы техники.