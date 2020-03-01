РИАМО - 1 мар. В столичном следственном изоляторе №1 «Матросская тишина» найден мертвым обвиняемый в сбыте наркотиков, сообщает ТАСС.

«Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве проводит служебную проверку по факту самоубийства в СИЗО обвиняемого в незаконном обороте наркотиков», - говорится в сообщении.

Признаков насильственной смерти на теле 32-летнего мужчины не обнаружено. Погибший был подследственным по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).