РИАМО - 1 мар. В подъезде жилого дома в поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа нашли тело мужчины, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«На лестничной площадке в подъезде жилого дома на улице Молодежной в поселке Лесной Городок обнаружен труп гражданина 1988 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за совершенное преступление полицейские задержали знакомого убитого мужчины 1988 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».