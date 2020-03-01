РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Подольские молодогвардейцы посетили ветерана Великой Отечественной войны и подарили хлебопечку, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель местного штаба Московского областного регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Ольга Сухарева.

Федеральная акция «Молодой гвардии» проводится в Московской области с 18 января. За это время представители организации посетили более 100 участников Великой Отечественной войны. Молодогвардейцы с подарками приходят в гости к ветеранам, слушают рассказы о военном времени, общаются, помогают в решении бытовых проблем.

«29 февраля руководитель Московского областного регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев и подольские активисты МГЕР навестили участника войны Ивана Алпатова. Фронтовик родился 18 сентября 1925 года в Тульской области. Его призвали на фронт 17-летним юношей. Алпатов освобождал Правобережную Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Молдавию. Ему подарили новую хлебопечку», - сказала Сухарева.

Она отметила, что Алпатов за проявленную в боях храбрость был отмечен различными орденами и медалями. Ребята пообщались с ветераном и узнали, как сложилась его дальнейшая судьба.

Молодогвардейцы поблагодарили ветерана за беседу, пожелали здоровья и отпраздновать столетний юбилей. Кроме Подольска, 29 февраля и 1 марта акция «Выходные с ветераном» проходит в подмосковных округах Лотошино, Можайский, Бронницы, Ивантеевка, Коломенский, Балашиха и Пушкинский.