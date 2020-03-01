РИАМО – 1 мар. Жители подмосковного Долгопрудного благодаря оплате проезда по первому Московскому центральному диаметру картой «Тройка» и бесплатной пересадке на метро сэкономили свыше 80 миллионов рублей с момента введения платного проезда по МЦД, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Он напомнил, что после запуска МЦД жители Долгопрудного могут пользоваться пятью станциями наземного метро. Это Шереметьевская, Хлебниково, Водники, Долгопрудная и Новодачная.

«С запуском МЦД-1 жители подмосковного города Долгопрудный впервые получили доступ к магистральному виду транспорта с тактовым режимом, который работает по графику метрополитена. Теперь они могут оплачивать проезд картой «Тройка» и бесплатно пересаживаться на станции метро и МЦК, отмеченные на схеме. Благодаря этому со дня введения платного режима проезда на диаметрах они сэкономили уже более 80 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от Шереметьевской до Белорусского вокзала сейчас можно доехать за 40 минут, стоимость поездки составит 47 рублей по тарифу «Кошелек» по карте «Тройка». До запуска МЦД поездка на электричке, а потом на метро обходилась почти в три раза дороже.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас почти все поездки на общественном транспорте оплачиваются по «Тройке», также можно использовать брелоки, кольца, жетоны, браслеты с функцией транспортной карты.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги, планируется открытие новых пересадочных узлов.

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