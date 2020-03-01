РИАМО - 1 мар. С момента открытия мультифункциональной площадки «Цифровое деловое пространство» в центре Москвы ее посетили более 170 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заммэра Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, площадка «Цифровое деловое пространство» начала работать в мегаполисе в октябре 2017 года.

«С момента открытия в нем прошло почти 1,3 тысячи мероприятий самого разного формата: отраслевые семинары, тренинги, хакатоны, форумы. В них участвовали представители правительства Москвы, эксперты, инвесторы, успешные предприниматели и стартаперы, а также те, кому интересна тема бизнеса и инноваций», — отметила Сергунина.

На данной площадке выступил голливудский сценарный тренер, автор бестселлера «История на миллион долларов» Роберт Макки, его послушали свыше 3 тысяч человек. На фестиваль Telling Stories приехали порядка 4 тысяч иностранных специалистов, представителей инновационных компаний РФ и студентов.

Для женщин на площадке провели бизнес-форумы «Стань богатой - 2019» и Woman Who Matters. Их мероприятия посетили свыше 5 тысяч человек.

Площадка «Цифровое деловое пространство» имеет все необходимое для проведения различных мероприятий современное оборудование, а также там установлена необычная система подсветки из светопроводящего бетона.

Также организаторов мероприятий могут заинтересовать один из самых больших LED-экранов мегаполиса с разрешением Ultra HD и профессиональная звуковая система. На площадке также установлены интерактивные системы взаимодействия с контентом и студия для создания видеороликов.