РИАМО - 1 мар. В результате дорожной аварии на трассе М9 в Шаховской погибли два человека, еще двое пострадали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 04:45 сегодня на 156 километре автодороги М-9 «Балтия» (городской округ Шаховская) произошло столкновение трех легковых автомобилей», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в дорожной аварии погибли два человека. Также еще два человека пострадали.

По факту произошедшего ДТП специалисты начали проверку.