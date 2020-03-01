РИАМО - 1 мар. Минувшей ночью автомобиль скорой помощи попал в аварию в районе Чертаново Центральное на юге столицы, известно о двух пострадавших, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Это случилось ночью. По адресу: Варшавское шоссе, 125, произошло столкновение двух единиц (транспорта - ред.)», - сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что ДТП произошло между легковым автомобилем и машиной скорой помощи. В аварии пострадали два человека.