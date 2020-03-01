РИАМО - 1 мар. В первый день весны температура воздуха в Подмосковье и Москве поднимется до 3 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура днем в Москве - плюс 1 - плюс 3, по области - минус 2 - плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного увеличится и достигнет комфортных 744 миллиметров ртутного столба. При этом максимальное значение скорости ветра ожидается в пределах 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит порядка 60%.

В целом, по данным синоптиков, в воскресенье погодные условия будут приятными. Количество кислорода в воздухе также ожидается в пределах нормальных значений.