РИАМО - 29 фев. Встреча московского ФК «Локомотива» и петербургского «Зенита» завершилась со счетом 0:0, сообщает Газета.ru.

«Петербургский «Зенит» принимал московский «Локомотив» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась нулевой ничьей», - говорится в сообщении.

Игроки «Локомотива» получили две желтых карточки за время встречи, футболисты «Зенита» - три.

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч судил главный арбитр Евгений Турбин (Дмитров, Россия).