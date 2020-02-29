РИАМО - 29 фев. В Доме музыки в Москве 13, 14 и 15 марта состоится XX международный фестиваль «Триумф джаза», в котором примут участие американские и российские исполнители, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«13 марта выступит легендарная американская джаз-фьюжн группа Spyro Gyra, а также хедлайнеры фестиваля — народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр», - говорится в сообщении.

Во второй день фестиваля, 14 марта, выступит трио, в котором сыграет один из наиболее известных контрабасистов мира Авишай Коэн. Кроме того, зрителей ожидает концерт квартета Евгения Побожего и выступление певицы из Санкт-Петербурга Кристины Ковалевой.

Известный американский гитарист Джон Скофилд и его трио при участии Билла Стюарта и Винсента Арчера сыграют на сцене 15 марта. В этот же день зрителей ждет выступление саксофониста Сергея Головня с проектом Electro Machine, а еще пройдет концерт трио пианиста и вокалиста Олега Аккуратова.

Фестиваль «Триумф джаза» организовал саксофонист Игорь Бутман в 2001 году. За историю фестиваля на его сцене выступили музыканты, чье появление в России было сложно представить. По приглашению Бутмана концерты сыграли легенды мировой джазовой сцены, объединившие поколения и культуры. Среди них Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм и другие.