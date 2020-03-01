РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске в воскресенье торжественно откроются клуб «Активное долголетие» и консультационно-информационный центр для граждан старшего возраста, в которых можно заниматься разными видами спорта и творчеством, сообщается на сайте администрации округа.

«На Широкую Масленицу 1 марта в Подольске состоится торжественное открытие клуба «Активное долголетие». Сбор участников праздничного мероприятия в 12:30 в спортивном комплексе «Труд» у центрального входа со стороны улицы Клемента Готвальда. В этот же день в 11:00 состоится открытие консультационно-информационного центра на улице Февральская, 2А, где будут проводить творческие мастер-классы», – говорится в сообщении.

В рамках торжественного открытия состоится концерт творческих коллективов Подольска. Перед центральным входом будет играть духовой оркестр. Для любителей скандинавской ходьбы организуют открытую тренировку с профессиональным инструктором на стадионе «Труд».

В здании спортивного комплекса можно будет поиграть в шахматы и шашки, настольный теннис, посмотреть на телеэкране любимые советские фильмы. Для гостей праздника приготовят угощение: блины, солдатскую кашу и горячий чай.

Реализация губернаторской программы «Активное долголетие» на территории Подольска началась 1 октября 2019 года. На базе спортивных и учреждений культуры округа работает ряд площадок, где ежедневно проводятся мероприятия для граждан старшего поколения – занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, хоровому пению, организовываются экскурсии по историческим местам Подмосковья и многое другое.

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